Москва назвала Берлину условие для компромисса по вопросам о СМИ

Пока же журналистам Deutsche Welle дали день на сдачу аккредитаций в МИД

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве готовы нормализовать ситуацию с разрешениями на работу и вещание для российских и германских СМИ, только если Германия продемонстрирует волю к деэскалации конфликта, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Вчера меня спрашивали относительного того, а какие дальнейшие шаги, как дальше будет обстановка развиваться? А в зависимости от действий немецкой стороны. Если Германия пойдет на эскалацию, соответственно, мы ответим так же. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации - мы ответим так же, так же готовы эту ситуацию нормализовать", - объяснила она на брифинге.

По ее словам, 4 февраля МИД проинформировал российский корпункт Deutsche Welle, что он закрыт с сегодняшнего дня, в него направлено требование к сотрудникам в течение дня сдать аккредитации.

"В корпункте порядка 19 человек, из них 16 граждан России. При этом даже когда мы говорим о трех зарубежных гражданах, (...) которые работают в этом корпункте, в этом случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать", - сказала Захарова.

3 февраля МИД объявил, что в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии, в России будет запрещено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle, корпункт компании будет закрыт, его сотрудники будут лишены аккредитации. МИД также пообещал инициировать процедуру присвоения медиакомпании статуса иноагента.

В МИД Германии заявили, что ситуации с вещанием в Германии RT DE и с вещанием Deutsche Welle на Россию несопоставимы. Там напомнили, что Deutsche Welle - не государственная, а независимая компания, соторудники которой годы работают в России по российским законам, тогда как RT DE вещала без лицензии и не запрашивала разрешения на вещание, и с компанией поступили в соответствии с местными законами.