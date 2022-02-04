Украинец, осужденный в Крыму за шпионаж, собирал данные о воинских частях в регионе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин Украины Константин Ширинг, осужденный за шпионаж Верховным судом Крыма, собирал разноплановую информацию о воинских частях Южного военного округа, в том числе составляющую государственную тайну, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате расследования уголовного дела в отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к деятельности ГУР МОУ (Главного управления разведки Министерства обороны Украины) - сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну", - сообщили в ЦОС.

Как сообщалось, Третий апелляционный суд общей юрисдикции 25 января 2022 года, отклонив апелляционную жалобу защиты, признал законным приговор Ширингу, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за шпионаж.

Ширинг был задержан в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки, напомнили, в свою очередь, в ФСБ.

Действуя по заданию украинской спецслужбы, Ширинг привлек к сотрудничеству с ГУР МОУ гражданку России из числа военнослужащих МО РФ, чтобы она помогла в получении интересующих украинскую военную разведку сведений.

Речь идет о Татьяне Кузьменко - по некоторым данным, сожительнице Ширинга. В июне 2021 года Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил ее к восьми годам колонии за шпионаж с отсрочкой в два года до достижения ее ребенком, 2009 года рождения, 14-летнего возраста.