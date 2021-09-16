Апелляционная инстанция подтвердила приговор крымчанину по делу о шпионаже

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) в четверг оставил в силе приговор Верховного суда Крыма жителю полуострова Ивану Яцкину, получившему 11 лет колонии строгого режима по делу о госизмене.

"Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы осужденного и его защитника, сторона защиты (. . .) настаивала на изменении приговора и смягчении наказания", - сообщила пресс-служба суда, не называя фамилию осужденного, но указывая детали дела, которые идентичны с делом Яцкина.

Апелляционный суд провел выездное заседание в Симферополе.

"Судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения", - отмечается в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Адвокат Яцкина Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что апелляционная инстанция оставила в силе приговор его клиенту, и сообщил, что защита, скорее всего, подаст кассационную жалобу.

"Принципиально планируем, но окончательное решение будет принято после получения текста апелляционного определения и согласования позиции с подзащитным", - сказал юрист.

На вопрос о планах обращаться по делу крымчанина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, адвокат ответил: "Прохождение всех необходимых инстанций в рамках национальной юрисдикции - обязательное условие для обращения в ЕСПЧ".

Как сообщалось, ВС Крыма 21 мая текущего года признал Яцкина виновным в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы после отбывания наказания.

Дело рассматривалось в суде в закрытом режиме, так как в материалах есть гриф "секретно".

В зачет срока заключения входит срок содержания под стражей - с октября 2019 года.

По данным следствия, мужчина собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну РФ. Подробности не разглашаются.

Служба безопасности Украины заявила, что Яцкин не сотрудничал с СБУ. Яцкин вину не признал.

Как и большинство крымчан, мужчина имеет российское и украинское гражданства. В начале 2020 года он написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в обменный список.