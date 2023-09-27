Суд в Крыму вынес приговор двум гражданам Украины по делу о шпионаже

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Двое граждан Украины признаны в Крыму виновными в шпионаже, они приговорены к длительным срокам заключения, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

"В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С.Котов и Н.Петровский были признаны виновными в шпионаже", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что Петровскому назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, Котову - 15 лет колонии строгого режима.

Дело расследовалось по ст. 276 Уголовного кодекса РФ (в редакции ФЗ 190-ФЗ от 12.11.2012 года - шпионаж).

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, его детали не разглашаются, так как составляют государственную тайну.

Приговор пока не вступил в законную силу.