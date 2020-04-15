ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму украинской разведгруппы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Крыму пресечена деятельность украинской разведывательно-диверсионной группы, в которую входила российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Как заявил собеседник агентства, эта группа действовала в Крыму по заданию главного управления разведки Минобороны Украины, в ее задачи входили совершение терактов в российском регионе, похищение сведений, содержащих гостайну, а также вербовка россиян.

По его словам, выявленные разведывательные операции "были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем".

Российской контрразведкой была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая ВС России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и украинец, подозреваемый в шпионаже по заданию украинской спецслужбы, заявили в ФСБ.

Как отметил собеседник агентства, в отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

"Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу", - сказали в ФСБ.

В ЦОС отметили, что информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных была получена в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является россиянин, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, доставленными с территории Украины.

"Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны", - пояснили в спецслужбе.