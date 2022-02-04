Глава СПЧ попросил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет РФ в связи с ситуацией с Заремой Мусаевой, которую увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный, сообщили в пресс-службе СПЧ. Фадеев, в частности, предложил передать дело Мусаевой в Центральный аппарат СКР.

"Сегодня председатель СПЧ обратился в Следственный комитет РФ по резонансному делу Заремы Мусаевой", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Совета в пятницу.

"Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные", - говорится в письме Фадеева на имя главы СКР Александра Бастрыкина, которое приводят в телеграм-канале СПЧ.

Глава Совета отметил в письме, что считает полезной передачу расследования уголовного дела в отношении Мусаевой из производства должностных лиц управления СК России по Чечне в Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо следователю Центрального аппарата СКР, "чтобы нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности".

Сообщается также, что, по мнению членов Совета, "уголовное дело супруги Янгулбаева тесным образом связано с другим конфликтом между руководством Чеченской Республики и ее сыновьями, которых называют администраторами интернет-ресурса, публикующего оскорбительные тексты в адрес руководства Чечни".

Ситуация с Мусаевой

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни задержали в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву и доставили ее в Грозный. Там, как заявил позже глава республики Рамзан Кадыров, она напала на сотрудника полиции.

После того, как Ленинский районный суд Грозного 21 января назначил Мусаевой 15 суток ареста за мелкое хулиганство, председатель СПЧ Фадеев заявил, что считает, что ситуация с находящейся под арестом Мусаевой понятна с юридической точки зрения, и полагает, что после окончания ареста она окажется на свободе. Также Фадеев направил письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о недопуске адвоката к Мусаевой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что ситуация с Мусаевой требует проверки. В связи с этим Москалькова обратилась к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову с просьбой провести проверку. Также Москалькова обратилась по этому поводу в Генпрокуратуру РФ.

Резонансные высказывания

Задержание Мусаевой стало поводом для ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Критика прозвучала также в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

В СМИ появились сообщения о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов допустил высказывания с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых и тех, кто переведет соответствующее обращение. В СПЧ запросили перевод высказываний Делимханова в адрес семьи Сайди Янгулбаева; если в заявлении Делимханова действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.

2 февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву на два месяца - до 1 апреля - по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Член СПЧ Александр Брод заявил "Интерфаксу", что считает необходимым, чтобы Генпрокуратура России провела проверку и взяла под особый контроль ситуацию с Мусаевой.

Квалификационная коллегия судей Чечни 3 февраля решила, что действия Янгулбаева не соответствуют требованиям статуса судьи в отставке и лишила его неприкосновенности, сообщил ЧГТРК "Грозный".