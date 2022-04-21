Суд в Грозном продлил арест жены экс-судьи Янгулбаева до середины июня

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Старопромысловский суд в Грозном продлил арест обвиняемой в применении насилия к полицейскому Заремы Мусаевой - жены экс-судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда Чеченской Республики.

"Арест Заремы Мусаевой продлен до 12 июня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ЧР отклонил жалобу со стороны защиты на арест Мусаевой.

21 января СМИ сообщили, что представители силовых структур Чечни задержали в Нижнем Новгороде жену Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву и доставили ее в Грозный. Там, как сообщил позже глава республики Рамзан Кадыров, она напала на сотрудника полиции.

После того как Ленинский районный суд Грозного 21 января назначил Мусаевой 15 суток ареста за мелкое хулиганство, председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что считает ситуацию понятной с юридической точки зрения и полагает, что после окончания ареста она окажется на свободе. Также Фадеев направил письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о недопуске адвоката к Мусаевой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявляла, что ситуация с Мусаевой требует проверки. В связи с этим Москалькова обращалась к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову с просьбой провести проверку. Также Москалькова обратилась по этому поводу в Генпрокуратуру РФ.

Реакция на задержание Мусаевой

Задержание Мусаевой стало поводом для ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

В СМИ появились сообщения, что депутат Госдумы Адам Делимханов допустил угрозы в адрес семьи Янгулбаевых и тех, кто переведет это обращение. В СПЧ запросили перевод высказываний Делимханова в адрес семьи Янгулбаева. Если в заявлении Делимханова действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.

2 февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву на два месяца по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Член СПЧ Александр Брод заявил "Интерфаксу", что считает необходимым, чтобы Генпрокуратура России провела проверку и взяла под особый контроль ситуацию с Заремой Мусаевой.