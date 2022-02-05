Карантин по COVID-19 для школ и детсадов с 6 февраля отменят по всей России

Как сказали в Роспотребнадзоре, школьные классы и группы в детских садах не будут уходить на дистант, если болеет менее 20% детей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Школьные классы и группы в детских садах не будут закрывать на карантин и переводить на дистанционный формат обучения, если в коллективе болеет менее 20% детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка", - сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

Уточняется, что изменения связаны с особенностями "омикрон"-штамма коронавируса, при котором заболевание проходит как ОРВИ.

"Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ. Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям", - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор выпустил постановление об отмене с 6 февраля карантина для контактировавших с больными коронавирусом.