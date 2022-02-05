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Что произошло за день: суббота, 5 февраля

Новые рекомендации Роспотребнадзора по COVID-19, отмена карантина в школах, первые медали российских спортсменов в Пекине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роспотребнадзор обновил рекомендации по борьбе с COVID-19. С 6 февраля после контакта с больными коронавирусом карантин не будет требоваться при отсутствии симптомов болезни. Пациентов с COVID будут выписывать без контрольного теста в случае, если лечение длилось семь и более дней. При более ранней выписке тест необходимо сдать не менее, чем через три дня после подтверждения диагноза. Кроме того, из рекомендаций исключено ношение перчаток.

- Россияне заработали две награды в первый медальный день Олимпиады-2022. Наталья Непряева финишировала второй в скиатлоне, бронзовую медаль завоевала российская команда биатлонистов (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) в смешанной эстафете.

- В России за сутки в больницу попали 18 032 пациента с коронавирусом. Заболели еще 177 282 человека - это на 9 тысяч больше, чем сообщалось днем ранее. Московский оперштаб сообщил, что срок лечения пациентов с COVID-19 в столице сократят до недели: новые правила распространяются только на пациентов, которым диагноз был поставлен с 6 февраля, в противном случае срок изоляции по-прежнему остается двухнедельным.

- В школах и детских садах с 6 февраля отменят карантин по COVID-19. Как в Москве, так и в других регионах основанием для перевода класса или группы на дистанционное обучение будет отсутствие по болезни 20% детей и более. Этот критерий и ранее использовался при введении карантина в случае с ОРВИ и гриппом.

- Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту космический аппарат для Минобороны РФ. Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в субботу в 10:00 с космодрома Плесецк, все прошло в штатном режиме.

- Дэвид Линч снимется в новом фильме "Фабельманы" Стивена Спилберга. Подробности о роли Линча и о сюжете фильма не сообщаются. Премьера запланирована на 23 ноября - это канун Дня благодарения.

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