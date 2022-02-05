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В России с 6 февраля отменят карантин для контактировавших с COVID-пациентами

В России с 6 февраля отменят карантин для контактировавших с COVID-пациентами
У Белорусского вокзала в Москве
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Семидневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, больше не требуется при отсутствии симптомов (как коронавируса, так и ОРВИ), следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее гражданин должен был находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее семи календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления.

Также в постановлении говорится, что заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста в случае, если они будут находиться на лечении дольше семи дней. Если пациента выписывают раньше, он должен сдать тест на COVID-19 не менее, чем через три дня после подтверждения диагноза.

Новые правила вступают в силу с 6 февраля.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Роспотребнадзор коронавирус

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