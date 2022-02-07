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Песков заверил, что журналисты Deutsche Welle смогут освещать визит Шольца в Москву

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Журналисты Deutsche Welle, которые приедут с канцлером Германии Олафом Шольцем для освещения его переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, смогут работать на этом мероприятии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, планирует ли Кремль аккредитовать на эти переговоры представителей Deutsche Welle, которые будут сопровождать канцлера.

"Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории РФ", - сказал Песков.

Ранее МИД России потребовал от компании прекратить вещание и 4 февраля отозвал аккредитации у корреспондентов бюро Deutsche Welle в Москве.

Deutsche Welle Германия Олаф Шольц Дмитрий Песков

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