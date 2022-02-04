Московское бюро Deutsche Welle прекратило работу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вещательная компания Deutsche Welle сообщила, что ее московское бюро прекратило работу 4 февраля по требованию российских властей.

До конца пятницы сотрудники корпункта сдадут свои аккредитации, как того потребовал российский МИД.

Сотрудница русской службы DW Ирина Филатова, которая работает в Германии и имеет право продолжать работу, сказала англоязычной службе компании, что решение Москвы стало шоком для всей редакции. По ее словам, журналисты ждали ответных мер на запрет вещания RT DE в Германии, но не думали, что они будут настолько жесткими и что будет закрыт корпункт в Москве и всех московских сотрудников лишат аккредитации.

Директор Deutsche Welle Петер Лимбург пообещал оспорить решения российских властей в суде.

В МИД России 3 февраля сообщили, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании DW в стране, закроет московское бюро и запретит компании вещание в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. В Берлине на это сказали, что Deutsche Welle в России не нарушала закон, правительство Германии не может влиять на решения медиарегулятора и назвали решение Москвы политическим. МИД 4 февраля допустил, что пойдет на нормализацию ситуации, но только в ответ на соответствующие шаги Берлина.