Журналистов Deutsche Welle пригласили в поездку канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Журналисты Deutsche Welle приглашены в поездку в Москву с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Ранее СМИ сообщили, что представители Deutsche Welle не могут участвовать в поездке.

"Чтобы предотвратить возможные недоразумения: Deutsche Welle приглашена в поездку в Москву с федеральным канцлером", - заявил Хебештрайт.

Газета Tagesspiegel сообщила, что журналисты телерадиокомпании Deutsche Welle не будут сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца в ходе его поездки в Москву 15 февраля. По информации издания, ведомство печати и информации правительства ФРГ отказало Deutsche Welle в аккредитации на поездку в Москву.

МИД России потребовал от компании прекратить вещание и 4 февраля отозвал аккредитации у корреспондентов бюро Deutsche Welle в Москве.