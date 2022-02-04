Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля
Канцлер Германии Олаф Шольц
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 15 февраля согласован визит в Москву канцлера Германии Олафа Шольца.

По его словам, намечаются "субстантивные двусторонние переговоры", а затем пройдет пресс-конференция.

Ранее о намечающихся поездках Шольца в Киев и затем в Москву 14 и 15 февраля сообщила Deutsche Welle.

Песков также подтвердил, что 7 февраля в Москве в середине дня пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, на встрече планируется обсуждение ситуации с переговорами о российских требованиях гарантий безопасности от НАТО и США.

В ходе переговоров будет также хорошая возможность "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны" для России, добавил Песков.

Ранее о дате визита сообщил Елисейский дворец.

Германия Олаф Шольц Франция Эммануэль Макрон Украина Владимир Путин Дмитрий Песков Москва

Новости по теме

Новости

Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день

Украина планирует в феврале импортировать из Венгрии 130 млн кубометров газа

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

ЕС подготовил санкции против РФ, касающиеся высокотехнологичных комплектующих

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Путин прибыл в Пекин

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 388 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 388 млн человек
Олимпиада-2022

Российские фигуристы поднялись на второе место командного турнира ОИ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });