Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на 15 февраля согласован визит в Москву канцлера Германии Олафа Шольца.

По его словам, намечаются "субстантивные двусторонние переговоры", а затем пройдет пресс-конференция.

Ранее о намечающихся поездках Шольца в Киев и затем в Москву 14 и 15 февраля сообщила Deutsche Welle.

Песков также подтвердил, что 7 февраля в Москве в середине дня пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, на встрече планируется обсуждение ситуации с переговорами о российских требованиях гарантий безопасности от НАТО и США.

В ходе переговоров будет также хорошая возможность "хотя бы пару слов сказать по двусторонним отношениям, кои очень важны" для России, добавил Песков.

Ранее о дате визита сообщил Елисейский дворец.