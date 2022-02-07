Поиск
Фристайл15:30Женщины. Финал  Австралия США РоссияПодробнееЛыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Россия ФинляндияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 06.02В России 12 810 118+180 071В мире 393 217 243+2 087 782

Макрон перед визитом в Россию провел разговор с Байденом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на границе Украины с Россией, сообщает Белый дом.

В миреГлава МИД Франции побеседовал с коллегами из США, Швеции, Финляндии перед визитом в РФЧитать подробнее

"Оба лидера обсудили дипломатические усилия, а также усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ около границ с Украиной", - отмечается в сообщении.

Белый дом сообщает, что Байден и Макрон "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины". Кроме того, президенты двух стран выразили готовность продолжить консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Киевом.

Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, проведут переговоры в Москве. По версии российской стороны, лидеры двух стран планируют обсудить инициативу РФ о гарантиях безопасности. Макрон заявлял, что целью его визита в Россию является деэскалация на российско-украинской границе.

За последние две недели Путин и Макрон трижды проводили телефонные переговоры.

Франция Россия Эммануэль Макрон Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Мэр Оттавы ввел режим ЧП в канадской столице из-за протестов дальнобойщиков

ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы

ЕС намерен вместе с США обеспечить энергобезопасность Украины и всей Европы

На Мадагаскаре мощный циклон унес жизни шести человек

На Мадагаскаре мощный циклон унес жизни шести человек

Макрон увидел цель своего визита в Москву в деэскалации ситуации вокруг Украины

Макрон увидел цель своего визита в Москву в деэскалации ситуации вокруг Украины
Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате с 7 февраля снимут "оранжевый" уровень террористической опасности

Полиция Оттавы заявила о нехватке сил для прекращения протестов дальнобойщиков

Полиция Оттавы заявила о нехватке сил для прекращения протестов дальнобойщиков

Коррекция орбиты МКС отложена на два дня

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 февраля

WP сообщила, что РФ "завершает подготовку к масштабному вторжению" на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });