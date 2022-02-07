Макрон перед визитом в Россию провел разговор с Байденом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел в воскресенье телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на границе Украины с Россией, сообщает Белый дом.

"Оба лидера обсудили дипломатические усилия, а также усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ около границ с Украиной", - отмечается в сообщении.

Белый дом сообщает, что Байден и Макрон "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины". Кроме того, президенты двух стран выразили готовность продолжить консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Киевом.

Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, проведут переговоры в Москве. По версии российской стороны, лидеры двух стран планируют обсудить инициативу РФ о гарантиях безопасности. Макрон заявлял, что целью его визита в Россию является деэскалация на российско-украинской границе.

За последние две недели Путин и Макрон трижды проводили телефонные переговоры.