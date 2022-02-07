Путин и Макрон начали переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон в Кремле Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле начались переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщила пресс-служба президентской администрации.

Как ожидается, они продолжат беседу за рабочим обедом. После этого они проведут совместную пресс-конференцию.

В начале встречи Путин поблагодарил президента Франции за усилия, которые его страна прикладывает для обеспечения принципа равной безопасности в Европе и для урегулирования кризиса на Украине.

"Я понимаю, что у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - отметил он.

"Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - продолжил Путин.

Макрон же выразил надежду, что начинающиеся переговоры могут стать началом пути к деэскалации в Восточной Европе, и что президенты найдут совместное решение, которое позволит избежать войны.

"За последние недели у нас было несколько телефонных разговоров, ты об этом напомнил. И, несмотря на кризис, я смог также обмениваться мнениями с президентом Зеленским, в том, что касается Украины, а также координироваться с многими европейскими союзниками, англичанами, американцами, канадцами. Я думаю, что сегодняшний разговор может начать тот путь, по которому мы должны пойти - это деэскалация. Мы знаем политико-военную ситуацию, мы знаем украинский вопрос", - сказал президент Франции.

По его словам, он доволен тем, что на переговорах можно будет серьезно обсудить все актуальные вопросы.

"Мы сможем начать (выстраивать) коллективно полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ - это ответ, который позволяет избежать войны и построить стабильность и доверие для всех", - сказал Макрон.

Перед саммитом французский лидер говорил, что ждет переговоров с оптимизмом, но не верит в спонтанные чудеса.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также предупреждал, что от одной этой встречи ждать "решительных переломов" не стоит, но говорил, что переговоры должны быть долгими и содержательными. По его словам, главными темами переговоров станут ситуация вокруг Украины и российская инициатива о гарантиях безопасности.

После встречи в Кремле Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.