В Смольном коллапс с уборкой улиц объяснили погодой и нехваткой мигрантов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сложная ситуация с уборкой снега и наледи в Петербурге возникла из-за катастрофической нехватки рабочей силы, заявил на пресс-конференции вице-губернатор Анатолий Повелий.

"Людей в пиджаках и галстуках - все в порядке - хватает. Все штаты укомплектованы. А то, что касается людей в оранжевых жилетах и людей, которые управляют сложной техникой на дорогах, здесь у нас очень серьезный дефицит (...) В том числе в силу определенных пандемийных условий. Тот расчет на традиционные трудовые резервы из близлежащих республик, он тоже не подтвердился. Мы это должны признать, смириться и жить дальше - не рассчитывать на эти трудовые ресурсы", - заявил Повелий.

Председатель городского Жилищного комитета Олег Зотов сообщил, что Петербургу по нормативам не хватает 10 тысяч дворников, но достаточно будет и 5 тысяч. При этом, по его мнению, надо отталкиваться "не от норматива, не от некоего усредненного показателя , а от конкретного двора, и считать потребность в людях и технике, исходя из особенностей этого двора".

"Нам необходимо донабрать не менее 5 тысяч человек: это порядка 4 тысячи специалистов-ручников и порядка 1 тыс. специалистов-механизаторов", - добавил Зотов.

Повелий сообщил, что минимальная зарплата дворников сейчас составляет 19 333 рублей, а максимальная - около 46 тысяч. Предстоящая реформа ЖКХ предусматривает увеличение зарплаты до 40 тысяч рублей, добавил он.

Другой причиной неблагополучной ситуации с уборкой города стали собственно погодные условия.

"Зима идет для нас достаточно драматично, потому что - резкие перепады температур, которые, конечно, усложняют работу коммунальных служб и вызывают вал претензий у жителей и гостей нашего города. Зима такая, какая есть, мы не в силах ее откорректировать", - отметил Повелий.

По его мнению, резкие перепады температур не позволяют оперативно отреагировать на механизм уборки города.

"Наши сотрудники осуществляют посыпку тротуаров, дорожек, стяжек, но изменение температуры на минус моментально эту работу нивелирует (...) Это процесс часовой, а при том что у нас 14,5 тысячи кровель, на которых идет это ледообразование, конечно, никаких сил в городе нет, чтобы все это моментально очистить", - отметил Повелий.

Впрочем, по словам вице-губернатора, есть объективные обстоятельства, которые влияют на качество уборки в городе.

"Ограниченные мощности снегоплавильных пунктов. Вы знаете, что мы не сбрасываем ни одной снежинки в наши воды. Следим, чтобы утилизация снежных масс происходила с высокими экологическими требованиями", - отметил он.

Есть сложности с уборкой исторического центра, констатировал Повелий.

"Они всегда были. Город запроектирован таким образом, что есть дворы-колодцы - это особый колорит наших центральных районов. Есть узкие тротуары на Петроградской стороне. Это - специфика, которая всегда осложняет работу коммунальных служб", - заявил он.

В конце декабря городские власти заявляли, что из 19 тысяч необходимых Петербургу дворников работают чуть более 7 тысяч человек. Таким образом, дефицит составлял 12 тысяч дворников. В начале декабря, после первых обильных снегопадов в Жилищном комитете подсчитали, что городу, чтобы за день чистить все крыши жилых домов, нужно около 19 тысяч кровельщиков, это в 35 раз больше, чем имеется у управляющих компаний.