Центр им.Чумакова в I квартале подаст документы на регистрацию вакцины против штамма "дельта"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Разработавший вакцину от коронавируса "КовиВак" центр им. Чумакова РАН планирует в ближайшие месяцы подать документы на регистрацию препарата против "дельта"-штамма COVID-19, сообщил "Интерфаксу" глава центра Айдар Ишмухаметов.

"Вакцина на штамме "дельта" уже прошла все необходимые клинические исследования. Мы планируем начать процесс регистрации этой вакцины уже в 1-м квартале 2022 года", - сказал Ишмухаметов в среду.

Осенью прошлого года стало известно, что в Центре им. Чумакова разрабатывают вакцину на платформе препарата "КовиВак" против "дельта" - штамма коронавируса, который на тот момент был доминирующим в РФ. Образец штамма для препарата был отобран у заболевших, которые были госпитализированы в больницу № 40 в Коммунарке.

Разработанная Центром им. Чумакова вакцина от коронавируса "КовиВак" является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.