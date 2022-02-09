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Центр им.Чумакова в I квартале подаст документы на регистрацию вакцины против штамма "дельта"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Разработавший вакцину от коронавируса "КовиВак" центр им. Чумакова РАН планирует в ближайшие месяцы подать документы на регистрацию препарата против "дельта"-штамма COVID-19, сообщил "Интерфаксу" глава центра Айдар Ишмухаметов.

"Вакцина на штамме "дельта" уже прошла все необходимые клинические исследования. Мы планируем начать процесс регистрации этой вакцины уже в 1-м квартале 2022 года", - сказал Ишмухаметов в среду.

Осенью прошлого года стало известно, что в Центре им. Чумакова разрабатывают вакцину на платформе препарата "КовиВак" против "дельта" - штамма коронавируса, который на тот момент был доминирующим в РФ. Образец штамма для препарата был отобран у заболевших, которые были госпитализированы в больницу № 40 в Коммунарке.

Разработанная Центром им. Чумакова вакцина от коронавируса "КовиВак" является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
КовиВак коронавирус Sars-Cov-2

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