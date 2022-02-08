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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
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В России наметился рост заболеваемости COVID-19 среди младенцев и пенсионеров

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отмечает рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди младенцев возрастом до года и среди пожилых, сообщила в президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 глава ведомства Анна Попова.

Она сказала, что заболеваемость растет во всех возрастных группах, но за прошедшую неделю максимальный прирост наблюдался среди младенцев и пожилых: "Распространение инфекции достигло этих категорий".

По ее словам, эти возрастные группы стали "группами эпидемического риска" из-за роста заболеваемости, и это нужно учитывать при планировании противоэпидемических мероприятий.

Темпы прироста числа зараженных снижаются, отметила также глава Роспотребнадзора. В Москве, Московской области и Петербурге доля заболевших сократилась до 32,3%, продолжила она.

"Рост отмечен в 84 субъектах, кроме Москвы. Снижение составило 5,7%, это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе", - сказала Попова.

Она обратила внимание, что люди болеют не только COVID-19, но и в 73 регионах превышены эпидемиологические пороги по ОРВИ и гриппу.

На этом же заседании Попова сказала, что на "омикрон" приходится более 60% случаев заражения коронавируса, 35% остается за "дельтой".

Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что за неделю количество наблюдаемых пациентов с коронавирусом в России возросло в 1,6 раза, 93,5% из них лечатся дома.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус Минздрав Михаил Мурашко

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