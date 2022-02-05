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Эксперт Роспотребнадзора заявила о небольших шансах "дельты" вытеснить "омикрон"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "дельта", скорее всего, не сможет вновь стать доминирующим в РФ и вытеснить "омикрон". Такое мнение высказала "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Дельта" сейчас ушла далеко на второй план. Кроме того, несмотря на то, что данные штаммы отличаются друг от друга по набору мутаций, все равно перекрестный иммунитет срабатывает. Я думаю, что в течение ближайших 3-5 месяцев люди, перенесшие "омикрон", будет менее восприимчивы к "старым" вариантам коронавируса", - сказала Пшеничная, отвечая на вопрос о том, сможет ли "дельта" вытеснить новый вариант коронавируса.

"Омикрон" был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, затем в странах Европы, Азии и в США. Он вызвал всплеск заболеваемости из-за более высокой скорости распространения, чем у предыдущих вариантов. В РФ "омикрон" обнаружен в 84 регионах.

"Если придет новый вариант, то существуют риски того, что мы можем заболеть, если не будем активно защищать себя при помощи вакцинации", - добавила представитель Роспотребнадзора.

По словам Пшеничной, в Москве и Санкт-Петербурге "омикрон" все более активно вытесняет другие циркулирующие геноварианты коронавируса, составляя более 80% случаев заражения. "В тех регионах, где раньше начался эпидемический процесс, связанный с вариантом "омикрон", мы также видим более активное вытеснение им других циркулирующих вариантов коронавируса. Он становится доминирующим, и это отчетливо прослеживается на протяжении наблюдения за ним с момента того, когда пошла достаточно активная местная передача инфекции после новогодних праздников", - сказала Пшеничная.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на новый штамм коронавируса "омикрон" в РФ приходится более 50% новых случаев заболевания.

Ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной, однако есть тенденция к стабилизации, сообщила Пшеничная.

"Конечно, мы видим рост, но прирост уже меньше, и мы можем осторожно говорить о определенной тенденции к стабилизации", - сказала Пшеничная. По ее словам, видно снижение заболеваемости в Амурской области и Еврейской автономной области, но в некоторых регионах ситуация еще "достаточно неоднозначная".

По ее прогнозу, период стабилизации ситуации в России будет более растянутым, чем в других странах. Это связано с тем, что подъем заболеваемости коронавирусом штамма "омикрон" в регионах начался в разное время. "Чем позже в регионе началась волна заболеваемости, тем позже мы будем наблюдать и стабилизацию ситуации. И поскольку у нас страна необъятная, то можно предположить, что и период стабилизации у нас будет более растянутый, чем в странах с меньшей площадью и численностью населения", - сказала Пшеничная.

При этом она заявила, что процент госпитализации заболевших в России остается достаточно низким - около 7%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространение штамма коронавируса "омикрон" в России замедлилось, на этот штамм приходится чуть больше 50% новых случаев заражения.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 155 заболевших, тогда как 12 января сообщалось о 17 946 заболевших. Резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тысяч за сутки по сравнению с 20 января. По данным оперативного штаба на утро 5 февраля, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 177 282 случая, на 9 тысяч больше, чем накануне.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Роспотребнадзор коронавирус

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