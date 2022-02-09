Осужденный на Шри-Ланке за сбор жуков вернется на работу в зоопарк

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Зоолог Александр Игнатенко, которого на Шри-Ланке задержали и затем судили за незаконный сбор местных животных, скоро вернется к работе в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зоопарка.

Там он руководит отделом мелких млекопитающих. В пресс-службе отметили, что все сотрудники рады его возвращению.

Игнатенко и двух его помощников-россиян задержали на Шри-Ланке в феврале 2020 года. По его словам, сотрудники нацпарка нашли у него в карманах несколько мертвых жуков, которых он подобрал на дороге, чтобы сфотографировать и описать, и решили, что он их убил. В гостинице у него при обыске нашли других насекомых. После этого он с перерывами находился в местной тюрьме в тяжелых условиях, болел, суд над ним также шел с перерывами и сменой судьи.

Первоначально россиянам было предъявлено 277 обвинений в убийстве представителей местной фауны. В августе 2021 года благодаря помощи адвокатов, правозащитников и дипломатов число обвинений было сокращено до 102. В январе 2022 года подсудимые были оштрафованы в общей сложности на сумму, эквивалентную 3 349 500 рублей (в шри-ланкийских рупиях), и в феврале вылетели в Россию.