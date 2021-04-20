По делу российского ученого в Шри-Ланке сменился судья

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Многочисленные нарушения, допущенные при судебном производстве по делу трех россиян, которых обвиняют в незаконном сборе жуков в Шри-Ланке, могли послужить причиной смены судьи, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Фигурантами дела являются зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, а также Артем Рябов и Николай Килафян.

"Сегодня состоялось заседание, на котором сторона обвинения допрашивала второго свидетеля по делу. Заседание вел уже новый судья. Причиной смены могли стать многочисленные нарушения судебного производства. В том числе неверные данные о личности первого свидетеля, который давал показания при избрании меры пресечения и в течение двух месяцев после в ходе допросов на суде", - сказал Мельников.

После того, как сторона защиты запросила протоколы судебных заседаний, выяснилось, что во всех них был указан другой сотрудник природоохранной полиции Шри-Ланки.

"Имя и фамилия, а также должность сотрудника природоохранной полиции не соответствуют тому, которого допрашивали. Это должно послужить причиной для отказа принимать эти показания судом. Тем не менее, пока решение об аннулировании свидетельских показаний первого свидетеля не принято", - добавил Мельников.

Он также выразил беспокойство, что процесс по делу россиян в Шри-Ланке может сильно затянуться с учетом того, что за два месяца был допрошен только один из нескольких свидетелей. На очередных заседаниях допрашивать второго свидетеля начнет сторона защиты.

"Я считаю, что дело должно быть прекращено в связи с недоказанностью, а россиян необходимо отпустить на родину. К тому же у Игнатенко продолжаются проблемы со здоровьем, а с учетом того, что в Шри-Ланке нет бесплатной медицины, родным Александра пришлось влезть в долги, которые уже превышают 300 тыс. рублей, чтобы обеспечить его необходимой медпомощью", - отметил Мельников.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в незаконном сборе жуков в Шри-Ланке троим россиянам после дополнительного расследования вменяют еще и контрабанду. При этом правозащитник отмечал, что для обвинения в контрабанде необходим факт попытки выезда из страны, которого не было. Также сообщалось о множествах нарушений судопроизводства, в особенности в плане доступности языка судопроизводства - россиян не обеспечили нормальным переводом на русский всего, что происходит в суде.

"Дело жуков"

Зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд.

Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Эксперты Зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.

По словам Игнатенко, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей в эквиваленте, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

В октябре 2020 года дело отправили на дорасследование.