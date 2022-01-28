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Более 20 кораблей Черноморского флота отработали действия по ведению морского боя

Более 20 кораблей Черноморского флота отработали действия по ведению морского боя
Фрегат "Адмирал Эссен" выходит на полигон боевой подготовки в Черном море для проведения учений Черноморского флота
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Экипажи кораблей Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в рамках планового учения, проводимого с корабельными силами флота в акватории Черного моря, сообщила в пятницу пресс-служба ЮВО.

"Боевые расчёты корабельной ударной группы флота в составе фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" отработали действия по ведению морского боя, выполнив боевые стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Также артиллерийские стрельбы были проведены по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолетов морской авиации и ПВО ЧФ, указывает пресс-служба.

"Экипажи минно-тральных кораблей ЧФ продолжили выполнять контрольно-разведывательный поиск мин в районах рассредоточения сил флота, отрабатывать учебное гранатометание и передачу сигналов светотехническими средствами связи", - указывает ЮВО.

Всего в плановых учениях флота задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.

В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Черноморский флот ЮВО

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