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Более 20 боевых кораблей РФ совершили переход из Японского моря в Охотское на учения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Более 20 российских кораблей, в числе которых носители высокоточного ракетного оружия, совершили в рамках учений переход из Японского моря в Охотское, сообщил Восточный военный округ (ВВО) в понедельник.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота проследовал через ледовые поля в районе пролива Лаперуза в Охотское море", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

В учениях задействовано более 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота России. В их числе корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корабль управления "Маршал Крылов", а также малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

"Проход отряда кораблей через ледовые поля занял двое суток. Летчики палубных вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота осуществляли контроль с воздуха за ледовой обстановкой по маршруту следования кораблей и судов. Проводку боевых кораблей через ледовые поля обеспечил ледокол "Капитан Хлебников", - говорится в сообщении ВВО.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ Охотское море Японское море

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