Более тысячи мотострелков ЮВО переброшены на полигоны в Ростовской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области в рамках плановых занятий по оперативной и боевой подготовке были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей в районы общевойсковых полигонов для проведения учений, сообщает в среду пресс-служба ЮВО.

"По прибытии в назначенные районы, подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения тактических учений в составе батальонных тактических групп. На полигонах Кадамовский и Кузьминский в Ростовской области с ними будут проведены учения с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения позволят оценить готовность войск к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния.

В пресс-службе ЮВО "Интерфаксу" уточнили, что в учениях задействовано более тысячи военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. военнослужащих Южного военного округа были подняты по учебной тревоге в рамках начала проверки боевой готовности воинских частей и соединений.

Также уточнялось, что в рамках проверки боевой готовности авиационные соединения Южного военного округа и морская авиация Черноморского флота выполнят переброску самолетов на оперативные аэродромы в Крыму, на Кубани, а также в Ростовской и Волгоградской областях и отработают нанесение ракетных ударов.