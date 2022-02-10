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Красноярский губернатор велел ограничить общение детей на переменках

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае админиистрациям школ поручили составить расписание занятий так, чтобы минимизировать контакты детей на переменах. Как сообщает пресс-служба администрации региона, такое изменение внесено по рекомендации Роспотребнадзора в указ губернатора Александра Усса о борьбе с коронавирусом.

Также школам рекомендовано минимизировать контакты детей во время измерения им температуры, на обедах и завтраках. Кроме того, школы должны разводить по времени входящих в здание учеников, чтобы они не скапливались у входа в большом количестве, и потоки внутри здания.

Минпросвещения ранее заверяло, что у него нет планов по переводу всех школ на дистанционное обучение из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом коронавируса "омикрон".

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