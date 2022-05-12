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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

В Красноярском крае с 13 мая отменят меры по отстранению от работы непривитых от COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Красноярском крае внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", сообщил в четверг глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

"Отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против COVID-19 среди определенных в постановлении категорий граждан", - написал Горяев.

Также он отметил, что работодателям рекомендовано поддерживать уровень охвата вакцинацией и ревакцинацией против COVID-19 на 80%.

Изменения вступят в силу с 13 мая.

Хроника 09 января 2020 года – 12 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Красноярский край коронавирус
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