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Новгородский губернатор велел развесить в школах плакаты в поддержку вакцинации

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин распорядился, чтобы в течение недели во всех школах и других детских образовательных учреждениях висели агитационные материалы о детской вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Нужно разработать единую, доступную форму... наглядной агитации и в течение недели она должна висеть в каждой школе, в том числе - в каждой музыкальной школе, в каждой спортивной секции, в каждом кружке, словом, везде, куда ходят дети, в том числе... в частных учреждениях", - сказал он на заседании регионального ковид-штаба.

Материалы должны быть рассчитаны на родителей, предупредил он.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень распространения COVID-19 в области среди детей и подростков увеличился в 2,3 раза. Заболеваемость в группе 15-17 лет выросла в три раза.

Если две недели назад в регионе дети составляли около 17% инфицированных, то теперь их доля выросла до 25,5%. Число внебольничных пневмоний среди детей увеличилось за 7 последних суток на 14%.

На стационарном лечении сейчас находятся 74 несовершеннолетних с COVID-19. Еще 1 918 подростков лечатся амбулаторно.

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Новгород Андрей Никитин Роспотребнадзор коронавирус

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