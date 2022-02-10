Лидер партии "Новые люди" заразился коронавирусом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что заболел COVID-19, болезнь у него проходит в легкой форме.

"Да это правда, пришел положительный тест на коронавирус. Ну, у меня только голос осип, слегка покашливаю, температуры нет. Надеюсь, быстро пройдет, но дождусь отрицательного теста", - сказал политик.

По его словам, он лечится дома.

На следующей неделе в Госдуме "Новые люди" планировали провести "круглый стол" по теме дистанционного электронного голосования, но из-за болезни Нечаева мероприятие перенесут как минимум на неделю.

9 февраля стало известно, что коронавирусом заразился лидер ЛДПР Владимир Жириновский и ему потребовалась госпитализация. Его положили в ЦКБ 2 февраля, однако о том, что он болен, стало известно только через неделю.