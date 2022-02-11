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В Калужской области мигрантам запретили работать в торговле и общепите

В Калужской области мигрантам запретили работать в торговле и общепите
Фото: Александра Мудрац

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее сферы в которых могут работать мигранты, сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно документу, иностранцы не смогут работать в розничной торговле и общепите, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также мигрантам запрещено работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Организациям региона дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России.

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Также в Калужской области приостановлена программа "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Ее не будут разрабатывать на период с 2022 по 2027 годы. Программа действовала 14 лет, по ней можно было въехать в страну по упрощенной схеме. В первые годы доля славян среди приезжих составляла более 80%.

"К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей", - отмечается в сообщении.

Мигрант с сертификатом, но без знаний

Также Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что в пятницу без предупреждения приехал в региональный миграционный центр и встретил приезжего, который вообще не понимал по-русски. При этом сертификат о знании языка у него был.

"Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - сказал Шапша.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ведомство начало проверку обстоятельств получения и подлинности сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.

Калужская область Владислав Шапша

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