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Инцидент с американской подлодкой в разговоре Путина и Байдена не затрагивался

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден в ходе разговора не затрагивали инцидент, связанный с появлением в территориальных водах России в районе Курил американской атомной подлодки, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Нам об этом известно, и по линии министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши. Но эта тема в разговоре президентов не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам в субботу вечером по итогам беседы двух президентов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля в 10:40 по московскому времени в районе планового учения сил Тихоокеанского флота у острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния". По данным военных РФ, российские моряки оповестили экипаж подлодки США о нахождении в российских территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные проигнорировали требование, после чего экипаж фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства". Там добавили, что "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Из-за этого инцидента военный атташе США в Москве был вызван в российское военное ведомство, где ему была вручена нота протеста.

США Россия Джо Байден Владимир Путин Минобороны РФ

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