Минобороны РФ сообщило об обнаружении подлодки США в районе Курил

В связи с инцидентом российская сторона вызвала военного атташе США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский военный корабль заставил американскую подводную лодки покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.