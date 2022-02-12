Военный атташе США вызван в Минобороны в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызван в Минобороны РФ в связи с ситуацией с американской подлодкой в районе Курильских островов, заявили в Минобороны РФ.

"В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - сообщили в ведомстве в субботу. Других деталей там не привели.

Российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Инцидент произошел 12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", сказали в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали. "В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано", - заявили в Минобороны РФ.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", - отмечается в сообщении. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности "Калибр".

Американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа "Вирджиния" предназначены для борьбы с субмаринами противника и проведения прибрежных операций.