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Песков заявил о соблюдении протокола при нарушении границ иностранными кораблями

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные строго придерживаются существующих протоколов при вторжении иностранных судов в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова замначальника главного оперативного управления Генштаба Станислава Гаджимагомедова, который сказал, что российские военные всегда готовы нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам, но решение об этом принимаются на самом высоком уровне.

"Существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", - сказал Песков. За дальнейшими уточнениями он рекомендовал обращаться в оборонное ведомство.

Минобороны России сообщало, что 12 февраля российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды России в районе Курил, где российский флот проводит учения. Американским морякам передали требование немедленно всплыть, они его проигнорировали.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства, - заявляло Минобороны. - Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес заявил, что американские подводные лодки не заходили в российские территориальные воды.

Генштаб Минобороны Дмитрий Песков Станислав Гаджимагомедов США Курилы

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