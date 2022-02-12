Военному атташе США в РФ вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы

Действия подводной лодки США расцениваются как грубое нарушение норм международного права

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные передали ноту протеста военному атташе США в РФ, заявили о необходимости исключения ситуаций, подобных инциденту с американской подлодкой в районе Курил, сообщили в Минобороны РФ.

"Представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота", - сообщили в ведомстве.

"Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права", - сообщили военные, заявив, что "провокационные" действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ. "Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем", - сообщили в ведомстве.

Российские военные также заявили о своем праве принимать все необходимые меры в ситуациях, подобных инциденту с подлодкой США в районе Курильских островов. "Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в субботу российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел 12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", сказали в Минобороны РФ

Российские военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали. "В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано", - заявили в Минобороны РФ.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности "Калибр".