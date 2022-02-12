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Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае нападения РФ на Украину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, сообщили в субботу в Белом доме.

"Президент Байден дал ясно понять президенту Путину, что США по-прежнему готовы к дипломатии в полной координации со своими союзниками и партнерами, но также мы готовы к другим сценариям", - говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Согласно заявлению, Байден предупредил Путина, что "если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то США вместе с союзниками и партнерами ответят решительно, и для России будут быстрые и серьезные последствия".

Кроме того, президент США заявил, что, "если состоится российское вторжение на Украину, это приведет к повсеместному человеческому страданию и ухудшит репутацию России".

В свою очередь высокопоставленный представитель американской администрации, которого цитируют СМИ США, отметил, что разговор Байдена и Путина был "профессиональным и содержательным". По его словам, беседа лидеров не показала "никаких фундаментальных изменений в динамике, которая наблюдается уже несколько недель", но Байден и Путин договорились продолжать контакты

В субботу вечером состоялся телефонный разговор между Путиным и Байденом. Президенты РФ и США говорили чуть больше часа.

Как сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонок запрашивала американская сторона.

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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