В Кремле назвали "довольно сбалансированным" разговор Путина и Байдена

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был довольно сбалансированным, несмотря на обстановку истерии вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Телефонный разговор продолжался чуть более часа. (...) Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину", - сказал Ушаков журналистам в субботу по итогам разговора.

Ссылаясь на вероятность "такого катастрофического сценария", продолжил он, американская сторона попросила провести телефонный разговор в субботу, хотя он был запланирован на понедельник. С подобными просьбами о срочных телефонных разговорах обратились и другие члены администрации США, которые провели беседы со многими российскими коллегами, добавил помощник президента РФ.

"То есть нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординировано и истерия достигла просто апогея. Но если вернуться к разговору РФ-США, то можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым", - сказал Ушаков.

Байден, по его словам, сослался на опыт "холодной войны", когда представители США и СССР "делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта".

"Он сказал, что наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всем мире. Он также подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины", - сказал Ушаков.

По его словам, Путин тоже прошелся по истории взаимоотношений США и НАТО с Россией.

"Президент России, в частности, отметил, что в годы "холодной войны" Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками, а, например в 1990-е годы мы были вроде бы друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России. Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России", - сказал Ушаков.

После этого, по словам Путина, уже в 2000-х годах произошла резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве, и эта деградация как раз касалась безопасности России, отметил помощник президента РФ. Он добавил, что Путин подробно изложил принципиальные подходы российской стороны и пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России.

Помощник российского президента добавил, что Байден в разговоре с Путины изложил ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие озабоченности России, которые Москва ранее передала США и НАТО. Путин пообещал их учесть.

"Президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив", - отметил Ушаков.

По его словам, "ни по нерасширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался Основополагающий акт Россия-НАТО, мы ответа по существу не получили".

"Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже, в общем-то содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения", - сказал помощник российского президента.

Кроме того, по словам Ушакова, Байден в ходе разговора упомянул о возможных жестких санкциях в отношении РФ в случае российского вторжения на Украину, но акцент в беседе был не на этом.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся вечером в субботу по инициативе американской стороны.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе беседы Байден заявил Путину, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, а также предупредил, что "если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то США вместе с союзниками и партнерами ответят решительно, и для России будут быстрые и серьезные последствия".