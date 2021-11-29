Обвиняемый во взяточничестве экс-мэр Владивостока останется в СИЗО до начала февраля

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, который обвиняется в получении многомилионных взяток.

"По ходатайству следователя суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 3 февраля 2022 года", - сообщил "Интерфаксу" представитель Фрунзенского районного суда Владивостока, где избиралась мера пресечения.

Как сообщалось, 5 октября Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия и с учетом позиции прокурора избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Защите не удалось обжаловать арест экс-мэра в Приморском краевом суде.

Следователи предъявили экс-главе города обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гуменюк в судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, вину не признавал.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.