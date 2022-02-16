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Хуснуллин призвал Думу определиться по вопросу о трудовых мигрантах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение вопроса привлечения рабочих мигрантов может потребовать обсуждения на законодательном уровне, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Госдуме в среду.

"Давайте тогда вместе обсудим, как мы будем решать эту задачу, эта тема требует обсуждения на уровне законодательном, давайте вырабатывать позицию", - призвал депутатов вице-премьер.

Он привел в пример Дубай, где законодательство жестко регулирует ряд вопросов пребывания трудовых мигрантов.

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"Я говорю о цивилизованной, организованной миграции под жестким контролем... Давайте примем жесткое законодательство, как нам себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией. Эта тема требует большой проработки и она очень многогранна", - подчеркнул Хуснуллин.

Он напомнил, что его позиция о привлечении трудовых мигрантов подкреплена необходимостью.

"Когда я говорю про 5 млн трудовых ресурсов (дефицита - ИФ), это не означает, что это дешевая рабочая сила. Я ставлю вопрос о том, что в перспективе нескольких лет нам надо определиться с трудовыми ресурсами: это и возврат соотечественников из-за рубежа, и переобучение, и дешевая рабочая сила, давайте смотреть правде в глаза, мигрант работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение и будем работать без мигрантов, тогда давайте среднюю зарплату доведем до средней по стране у строителей, будем повышать производительность труда, а это системные вложения. Как примем решения, так и будет", - призвал Хуснуллин депутатов.

Он напомнил законодателям, что каждое их решение имеет экономические последствия.

"Есть системная проблема – экономические последствия наших предложений не всегда хорошо просчитаны, надо лучше считать экономику каждого закона", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, в стройотрасли России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек. Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Марат Хуснуллин Госдума

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