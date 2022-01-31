Песков переадресовал Думе вопрос о дате рассмотрения просьбы признать ДНР и ЛНР

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Госдуму вопрос о том, когда депутаты рассмотрят обращение к главе государства о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Нет, я не располагаю такой информацией, это нужно обращаться в Думу", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что данный вопрос будет обсуждаться на Совете Думы 14 февраля, как пишут СМИ.

Ранее сообщалось, что думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения Думы к президенту России о признании независимости ДНР и ЛНР.

Депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения нижней палаты к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

"Комитет обратился с предложением ко всем фракциям дать свои соображения по этому поводу для того, чтобы мы могли дальше принять заключение комитета, и управление правовой помощи должно свое заключение к этому дать. После этого мы обсудим на заседании комитета и вынесем на Совет Думы. Это будет в начале февраля", - сказал глава комитета Леонид Калашников журналистам.

В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в обсуждении обращения к президенту о независимости ЛНР и ДНР принимают участие и эксперты. "Но, как тему архиважную, форсировать ее ни в коем случае нельзя", - подчеркнул парламентарий.