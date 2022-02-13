Зюганов призвал Россию не затягивать с вопросом о признании ДНР и ЛНР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что призывает не затягивать с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Совет Думы 14 февраля будет рассматривать проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ по этому поводу.

"Пойдут на заседание Совета первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Думы Иван Мельников, глава комитета Леонид Калашников, первый замглавы фракции Николай Коломейцев, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мы будем настаивать на рассмотрении", - сказал Зюганов в воскресенье "Интерфаксу".

Он отметил, что есть вариант направить обращение после одобрения Думы сразу президенту, Совбезу, или второй вариант - провести консультации с МИДом, с Минобороны.

"Я поддержу любой вариант. Это должно быть взвешенное, продуманное решение. Но нельзя затягивать и давать простор провокаторам для военных авантюр", - сказал также Зюганов.

По его мнению, "надо проявлять максимум бдительности и понимать, что начать это могут в любой день те, кому эта драка нужна".

Также он обратил внимание, что Киев совершенно не хочет выполнять "минские соглашения", и в связи с этим нужно "признать право этих республик жить на своей земле и итоги проведённого у них референдума".

Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 19 января.

11 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы 14 февраля рассмотрит проект постановления палаты с просьбой к президенту о ДНР и ЛНР и будет выбирать из двух вариантов: или сразу вынести на пленарное заседание, или сначала отправить в МИД.