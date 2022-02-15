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Песков назвал вопрос о признании ДНР и ЛНР важным для россиян

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия остается приверженной реализации Минских соглашений, но граждане России болезненно реагируют на все, что происходит на Донбассе, поэтому в общественном мнении весьма актуален вопрос, связанный с признанием самопровозглашенных республик, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, считают ли в Кремле целесообразным решать вопрос о признании республик сейчас, когда в Госдуме его обсуждают. Вопрос был задан до того, как депутаты проголосовали за немедленное обращение к Владимиру Путину с призывом признать ДНР и ЛНР.

Песков тогда ответил, что не хотел бы забегать вперед, до того, как Дума определится.

"То, что этот вопрос в общественном мнении весьма и весьма актуален, это тоже ни для кого не секрет, действительно, общественное мнение, люди наши очень болезненно реагируют на все то, что происходит на Донбассе. И, конечно, все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне того, что происходит вокруг, на фоне той напряженности, - сказал он. - Да, действительно, это та атмосфера, которая есть в нашем общественном мнении. Но, вместе с тем, все-таки Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной минскому комплексу мер и что Россия является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь план действий минских был воплощен в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена".

На уточняющий вопрос, есть ли гипотетически условия, при которых Россия будет вынуждена признать самопровозглашенные республики, Песков ответил: "Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось и официальных каких-то дискуссий не ведется. Понятно, что наши народные избранники, собственно, отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей. К этому мы тоже относимся с пониманием, по-другому к этому относиться невозможно", - сказал Песков.

В январе депутаты-коммунисты внесли в Госдуму проект обращения к президенту с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса. В МИД тогда заявили, что Москва остается привержена Минским соглашением, в которых ДНР и ЛНР признаются особыми районами Украины.

14 февраля два депутата-единоросса внесли в палату проект постановления о передаче вопроса о признании ДНР и ЛНР в МИД для рассмотрения и консультаций. Спикер палаты Вячеслав Володин объявил, что оба проекта будут рассмотрены во вторник на основе рейтингового голосования и будет принят тот, который наберет больше голосов.

Утром 15 февраля первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что признание республик Донбасса сейчас будет несвоевременным, поскольку по сути будет означать выход России из Минских соглашений и новый виток напряженности. Он рекомендовал депутатам проголосовать за то, чтобы этот вопрос отложить и передать МИДу.

Новость о том, что Дума большинством голосов поддержала немедленное обращение к президенту, поступила одновременно с заявлениями Лаврова о том, что Москва подтверждает безальтернативность последовательного исполнения Минских договоренностей.

Володин пообещал немедленно подписать обращение к Путину и направить его в Кремль.

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