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Дума 15 февраля рассмотрит два проекта документов о признании ДНР и ЛНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госдума 15 февраля рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта - обращения к президенту с призывом признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и постановления о предварительных консультациях по теме, написал в Telegram спикер палаты Вячеслав Володин

По его словам, такое решение принял Совет Думы.

Рассмотрены будут два альтернативных проекта. В одном случае документ после принятия будет незамедлительно направлен президенту Владимиру Путину. Во втором - документ будет направлен в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после чего "можно будет вернуться к его рассмотрению".

Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет больше голосов, объяснил спикер.

"Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев продолжает не соблюдать Минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР", - отметил Володин.

14 февраля депутаты-единороссы Виктор Водолацкий и Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления палаты необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса. "Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы "К президенту РФ В.Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР" и обсуждения указанного проекта обращения", - говорится в проекте постановления.

В этом же пакете документов находится проект обращения к президенту, который в палату еще в январе внесли депутаты-коммунисты.

Госдума ДНР ЛНР Вячеслав Володин Украина НАТО Владимир Путин МИД

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