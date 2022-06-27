Экс-полицейских в Екатеринбурге вновь отправили в колонию за групповое изнасилование

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Так, по словам собеседника агентства, один из экс-полицейских получил пять лет лишения свободы, второй - шесть лет, третий - 5 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое полицейских изнасиловали 21-летнюю девушку в служебном автомобиле в Екатеринбурге. Они были уволены со службы, а 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дело расследовалось по ч.2 ст.131 и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Летом 2020 года суд признал мужчин виновными и приговорил к реальному лишению свободы, однако в конце года апелляционная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение.

15 ноября 2021 года суд в Екатеринбурге оправдал экс-полицейских. Потерпевшая подала апелляцию, 16 февраля текущего года свердловский облсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Екатеринбурга.