Суд в Екатеринбурге оправдал трех экс-полицейских по делу об изнасиловании

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Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник признал трех бывших полицейских невиновными по делу о групповом изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщает пресс-служба суда.

"Судом вынесен оправдательный приговор по уголовному делу (...) в связи с отсутствием в деяниях состава преступления", - говорится в пресс-релизе.

Трое мужчин обвинялись в том, что якобы изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку в ночь на 18 августа 2019 года. Дело расследовалось по части 2 статьи 131 УК РФ, части 2 статьи 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Полицейские были уволены со службы по отрицательным мотивам, а 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к дисциплинарной ответственности.

15 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга признал экс-полицейских виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от шести до шести с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Но в декабре прошлого года свердловский облсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение иным составом суда.