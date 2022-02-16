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Около 2 млн переболевших COVID в РФ прошли углубленную диспансеризацию в 2021 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 млн переболевших коронавирусом россиян, еще более 146 тысяч человек воспользовались услугой за прошедшие полтора месяца 2022 года, сообщил в среду замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.

Об этом Камкин заявил на заседании комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по социальным и культурным правам.

В то же время "реальная потребность в углубленной диспансеризации на сегодня составляет порядка 7 миллионов человек, которые должны ее пройти", отметил заместитель министра.

"Мы подключили страховые организации и обращаемся к пациентским сообществам с просьбой помочь нам проинформировать граждан и, скажем так, посодействовать в том, чтобы граждане услышали наш призыв о прохождении углубленной диспансеризации", - отметил Камкин.

23 декабря пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 млн россиян.

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 в России началась 1 июля 2021 года.

6 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что 85% переболевших коронавирусом россиян обращаются за медицинской помощью уже вскоре после выздоровления.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 14 659 880 случаев коронавирусной инфекции, 342 383 умерших и 11 643 393 выписанных. По данным портала "Стопкоронавирус.рф", за последние сутки в России выявлено 179 284 новых случаев COVID-19, что на 12 653 больше, чем в предыдущий день. До сегодняшнего дня в РФ отмечалось снижение суточного прироста заболевших в течение четырех суток.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Евгений Камкин Коронавирус

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