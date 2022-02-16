В России за сутки 19 573 человека были госпитализированы с COVID-19

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 179 284 случая, следует из данных опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф" в среду.

Показатель вырос на 12 653 человек относительно вчерашних уровней. До сегодняшнего дня в РФ отмечалось снижение суточного прироста заболевших в течение четырех суток.

Количество госпитализаций за сутки составило 19 573 человека. Это на 10,3% меньше по сравнению с предшествующими сутками.

Снижение количества госпитализации отмечено в 54 регионах, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ, увеличение госпитализаций произошло в 30 регионах.

Умерли за сутки от коронавируса 748 человек, накануне сообщалось о 704 умерших.

Выздоровели за сутки 172 468 человек, или на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля, следует из данных на сайте.