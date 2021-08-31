На углубленную диспансеризацию переболевших COVID в Москве выделят почти 850 млн руб.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Порядка 850 млн рублей будет выделено для проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом граждан, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. На эти цели в 2021 году Московскому городскому фонду ОМС выделят средства из федерального бюджета в размере 847,6 млн рублей, говорится в сообщении.

Отмечается, что углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом также включена в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Она будет проходить в два этапа: первый включает в себя прием терапевта и ряд исследований. По результатам обследований пациента могут направить на второй этап и назначить дополнительные процедуры. В случае выявления неинфекционных заболеваний пациента ставят на диспансерное наблюдение, а при наличии медицинских показаний ему назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию.

В пресс-службе подчеркивают, что углубленную диспансеризацию могут пройти граждане, переболевшие коронавирусом, также она может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании COVID-19, при подаче им соответствующего заявления. Медорганизации составляют поименный перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, а также формируют и ведут календарный план проведения диспансеризации с указанием осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных исследований, дат и мест их проведения.

Углубленная диспансеризация переболевших коронавирусом стартовала во всех регионах РФ 1 июля. На эту кампанию было выделено более 5,8 млрд рублей.