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Углубленная диспансеризация для переболевших COVID стартует с 1 июля

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Углубленная диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется с 1 июля, по ее результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По поручению президента страны, с 1 июля 2021 года мы запускаем углубленную диспансеризацию граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой сможем оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем", - сказала Голикова журналистам в пятницу.

По ее словам, лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение, для чего Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения.

"Нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию", - отметила Голикова.

Диспансеризация в два этапа

Такая углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа, рассказала вице-премьер.

В ходе первого этапа будут выявляться признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, он будет включать в себя семь исследований, в том числе развернутый анализ крови, спирографию (исследование функции внешнего дыхания), исследование наполнения крови кислородом и специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования (д-димер). На втором этапе проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания (компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей).

2 июня в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Голикова сообщила, что в России для предупреждения негативных последствий COVID-19 будет проведена углубленная диспансеризация, в которой, предварительно, будет задействовано более 3 тыс. медицинских организаций. "Ведущие специалисты в России и в мире отмечают, что в первую очередь инфекция оказала серьезное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, на состояние печени и почек. Необходимо не допустить, чтобы это влияние продолжалось, и быстро восстановить здоровье людей", - сказала Голикова.

Она обратила внимание регионов на необходимость подготовить свои медорганизации к проведению такой диспансеризации. Голикова отметила, что ведущие специалисты готовят рекомендации по проведению такой диспансеризации, чтобы граждане смогли ее пройти максимально удобно в течение суток.

Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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