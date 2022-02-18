Патрушев заявил об использовании миграции террористами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Террористические и экстремистские организации активно используют миграционные потоки для переправки в другие страны своих участников и формирования новых ячеек, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он сказал это на совещании с главами регионов Уральского федерального округа.

По его словам, за последние три года власти предотвратили въезд в Россию "более 2 тысяч иностранцев, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности".

Он отметил, что в УФО сложилась "напряженная миграционная ситуация, обусловленная в том числе масштабным миграционным потоком". По его данным, на начало 2022 года в Уральском округе находилось почти 285 тысяч иностранных граждан.

"Значительная протяженность и недостаточная обустроенность российско-казахстанского участка государственной границы формирует риски незаконного проникновения иностранцев на российскую территорию", - отметил секретарь Совбеза.

"Имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе", - сказал Патрушев.